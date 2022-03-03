Perinçek bunu da yaptı; Rusya’nın işgalini Uhud ve Bedir savaşlarına benzetti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimini haklı bulan Cumhur İttifakı’nın en küçük ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girimini Uhud ve Bedir savaşlarına benzetti. Putin’e destek veren Perinçek, “Uhud Savaşı’na, Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı’na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar.” ifadelerini kullandı.







Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekâtını, Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı savaştığı Bedir ve Uhud Savaşı’na benzeten Doğu Perinçek’in sözleri gündem oldu. Ulusal Kanal’da katıldığı programda Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askerî harekâtı değerlendiren Perinçek şöyle konuştu: “Milli Kurtuluş Savaşı’na evet, emperyalist savaşına hayır! Savaşa karşıysak ABD’nin genişlemesine tavır alacağız. Savaşa hayır diyenlerin hiçbiri NATO’ya hayır demiyor. ABD emperyalizmine hayır demiyor. Uhud Savaşı’na, Hz. Muhammed’in Bedir Savaşı’na hayır diyebilir misiniz? Zulme karşı savaştılar. Ona da hayır derseniz Müslümanlık ortada kalmaz. Dünyada haksız savaşlar var, haklı savaşlar var. Haklı savaşa evet, haksız savaşa hayır. Rusya’nın bu müdahalesi hem Türkiye’nin hem Çin’in hem de İran’ın yararına.”