Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur /16 Aralık 2020 14:06

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında Uygur Türklerinin Çin'e karşı ABD tarafından PKK gibi desteklendiğini, IŞİD’e katılan Uygur Türklerinin TSK'ya karşı Suriye'de savaştığını iddia etti.

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek, Habertürk'te katıldığı "Kübra Par'la Açık Ve Net" programında Uygur Türkleri ile ilgili olarak, "Bu bir gerçek, bunu MHP yöneticileri de söyledi. 10 bini silahlı, 20 bini aile, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD içerisinde Doğu Türkistan İslami Partisinin militanları var" diyen Perinçek, "PKK neyse Doğu Türkistan İslam Partisi aynı. Amerika tarafından eğitilen CIA tarafından fonlanan örgütler bunlar PKK, Doğu Türkistan. Bunlar Türk askerine kurşun sıkan adamlar. Bizim, Fırat Kalkanı Harekatı’nda. Uygur Türkleri. IŞİD içinde 30 bin Uygur var" ifadelerini kullandı.

Moderatör Kübra Par ise Vatan Partisi liderini uyardı ve "Sözleriniz tepki çekecek" dedi. Par'ın bu uyarısı sonrası konuşan Perinçek, "O zaman ben bir daha senin toplantına gelmem" dedi.

"HER ÜLKENİN PERİNÇEK'İ VAR"

Uygur Hareketi Başkanı Ruşen Abbas geçen hafta Çin'in Uygur Türklerine yaptıklarını anlatırken Perinçek detayına dikkat çekmişti. 

"Çin 60 yıl önce Doğu Türkistan'da yaptığını şimdi başka ülkelerde, özellikle Müslüman ülkelerde yapıyor. Şirketlerini kuruyor, ordularını satın alıyor, politikacılara rüşvet veriyor, akademisyenlerini ele geçiriyor. Medya satın alıyor. Doğu Perinçek Türkiye'de ama Pakistan'ın da Doğu Perinçek'i var. Afrika'nın da var. Bunlar vasıtasıyla bizim sesimizi kesmeye çalışıyorlar"

Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı asimilasyon amaçlı uyguladığı politikalar giderek daha fazla kişinin tepkisini çekerken, kimi ülkeler bu sebeple Pekin yönetimine karşı ufak çaplı yaptırımları devreye sokmaya başladı.
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