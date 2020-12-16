Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun sözcüsü Ünal Demirtaş çarpıcı bir iddiada bulundu.





Demirtaş; Zonguldak, Edirne ve Sakarya’da aile hekimleri ile aile sağlığı merkezi çalışanlarına maaşlarının 15 Aralık'ta yatırılmadığını söyledi.





Kendisine çok sayıda kişinin mesaj gönderdiğini belirten Demirtaş, “Şimdiye kadar farklı pek çok sorun tarafıma iletildi. Ancak devlet memuru olup da maaşın yatırılmadığı şikâyetini hiç almamıştım. Seçim bölgem olan Zonguldak’ta, Edirne’de ve Sakarya’da aile hekimlerimize ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına ayın 15’inde yatması gereken maaşları yatırılmamış. Devlet iflas etti de bizim mi haberimiz yok” dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş maaşların niye yatırılmadığını sordu.





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞI ÖDENMEDİ





Ünal Demirtaş açıklamasında şunları ifade etti: “Kamu çalışanlarına maaşları her ayın 14’ünü 15’ine bağlayan gece 00:00’da yatırılmaktadır. Ancak şimdiye kadar edindiğimiz bilgilere göre Zonguldak, Edirne ve Sakarya illerinde aile hekimleri ile aile sağlığı merkezi çalışanlarına maaşları yatırılmamıştır. Başka illerde de bu konuda bir sorun yaşanıp yaşanmadığı konusu ise henüz net değildir. Binlerce insan mağdur oldu. Binlerce insan faturalarını, kiralarını, kredi kartı borçlarını yatıramadı. Konuyla ilgili olarak acilen bir açıklama yapılması gerekiyor.”