Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'ten Soylu'ya destek AKP'ye eleştiri /15 Kasım 2022 17:02

Perinçek'ten Soylu'ya destek AKP'ye eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı için ABD'yi suçlayan Süleyman Soylu'ya destek verdi. Diğer yandan HDP ile Anayasa değişikliğini görüşen AKP'yi ise hedef aldı.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstiklal Caddesi’nde 6 kişin hayatını kaybetmesine neden olan parlamanın meydana geldiği yeri gelerek karanfil bıraktı. Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’nin taziye mesajını reddetmesine destek verdi.

'İçişleri Bakanlığımızın terörün arkasındaki kuvveti Amerika Birleşik Devletleri olarak saptaması yaşadığımız tarihsel gerçekliktir' diyen Perinçek, Anayasa görüşmeleri kapsamında HDP’yi ziyaret eden AKP’yi eleştirdi.

'SAHTE TAZİYE MESAJLARININ REDDEDİLMESİ SON DERECE YERİNDE...'
AKP’nin HDP ile yaptığı görüşmeyi ‘vahim bir hata’ olarak değerlendiren Perinçek, şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri dünyada teröristlerin ağasıdır. İşçileri Bakanlığımızın ve hükümetimizin Amerika’dan gelen sahte taziye mesajlarını reddetmesi son derece yerindedir. HDP derhal kapatılmalıdır. HDP’yi kapatmamak Mehmetçiğe ihanettir. Buradan AYM’ye tekrar hatırlatıyoruz. Hukukun gereği HDP’nin kapatılmasıdır. HDP ile Anayasa yapılmaz. Anayasa yapacağız diye HDP’ye ziyareti AKP hükümetinin vahim bir yanlışıdır. Nereyi ziyaret ediyoruz? İstiklal Caddemizde bomba patlatanların örgütünü mü ziyaret ediyoruz? AK Parti hükümeti bu yanlıştan derhal dönmelidir. HDP ile Anayasa yıkılır. Anayasa yapılmaz. Amerikan emperyalizmine karşı mücadele, insanlığın mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye yalnız değildir. Hükümetin Birleşmiş Milletler'de Amerika ile parmak kaldırması gaflettir. Bu yanlıştan geri dönülmelidir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Perinçek'ten Soylu'ya destek AKP'ye eleştiri Sonraki Haber >>

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

Destici'den bir garip deprem tatbikatı videosu

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor

TRT'den cezaevine skandal güzelleme: Çocuklara burada dışarıdakinden daha iyi bakılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:48