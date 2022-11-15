Perinçek'ten Soylu'ya destek AKP'ye eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstiklal Caddesi’nde 6 kişin hayatını kaybetmesine neden olan parlamanın meydana geldiği yeri gelerek karanfil bıraktı. Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’nin taziye mesajını reddetmesine destek verdi.







'İçişleri Bakanlığımızın terörün arkasındaki kuvveti Amerika Birleşik Devletleri olarak saptaması yaşadığımız tarihsel gerçekliktir' diyen Perinçek, Anayasa görüşmeleri kapsamında HDP’yi ziyaret eden AKP’yi eleştirdi.





'SAHTE TAZİYE MESAJLARININ REDDEDİLMESİ SON DERECE YERİNDE...'

AKP’nin HDP ile yaptığı görüşmeyi ‘vahim bir hata’ olarak değerlendiren Perinçek, şunları söyledi: “Amerika Birleşik Devletleri dünyada teröristlerin ağasıdır. İşçileri Bakanlığımızın ve hükümetimizin Amerika’dan gelen sahte taziye mesajlarını reddetmesi son derece yerindedir. HDP derhal kapatılmalıdır. HDP’yi kapatmamak Mehmetçiğe ihanettir. Buradan AYM’ye tekrar hatırlatıyoruz. Hukukun gereği HDP’nin kapatılmasıdır. HDP ile Anayasa yapılmaz. Anayasa yapacağız diye HDP’ye ziyareti AKP hükümetinin vahim bir yanlışıdır. Nereyi ziyaret ediyoruz? İstiklal Caddemizde bomba patlatanların örgütünü mü ziyaret ediyoruz? AK Parti hükümeti bu yanlıştan derhal dönmelidir. HDP ile Anayasa yıkılır. Anayasa yapılmaz. Amerikan emperyalizmine karşı mücadele, insanlığın mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye yalnız değildir. Hükümetin Birleşmiş Milletler'de Amerika ile parmak kaldırması gaflettir. Bu yanlıştan geri dönülmelidir."