Perseverance iki haftalık tatilden sonra mesaiye başladı





NASA’dan bilim insanları, Mars ve Dünya’nın 28 Eylül ve 17 Ekim arasındaki “Güneş kavuşumu” sırasında gezici ile iletişimlerini sınırladı. Mars gezgini, kayalık bir çıkıntının yanına park edilmiş bir şekilde tekrar çevrimiçi olmayı bekledi. Ve bu bekleme süresini hava durumunu izlemek, Mars tozunun rüzgârda nasıl hareket ettiğini görmek için kullandı.Her iki yılda bir gerçekleşen Güneş kavuşumu sırasında, bilim insanlarından, 2 ila 16 Ekim arasında gezici ile iletişim kurmaya çalışmamaları istendi.NASA, bu sırada sinyallerin bozulabileceğinden endişeleniyordu. NASA’ya göre, gezici tarafından gönderilen veriler yol boyunca kaybolursa, pek de önemli değildi; asıl risk, Dünya’dan gönderilen komutların karıştırılmasıydı. Böyle bir durum da gezginin kendisine zarar vermesine neden olabilirdi.Güneş kavuşumu sırasında gezgin, otomatik pilota alındı. Ve Twitter paylaşımına göre 25 Ekim’de işe geri döndü. Perseverence için açılan Twitter profilinde yeni fotoğraflarla birlikte şu satırlar yer yer aldı:“İşe geri döndüm, bu iki güzel çıkıntının arasına park ettim. Bazı görüntüleme, hava durumu çalışmaları, kimya deneyleri yapıyor ve bir yazılım güncellemesi de alıyorum.”Perseverance, şubat ayından beri Mars’ta ve yaşam izleri bulma umuduyla Mars’taki Jezero kraterini araştırıyor.