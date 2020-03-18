Petrol 18 dolara düşecek!

Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 2,8 düşerek varil başına 26,20 dolara kadar geriledi. Piyasa bu seviyeden kapanırsa petrol fiyatı "2003 yılı mayıs ayından beri en düşük kapanış fiyatı" seviyesine inmiş olacak.





Petrol en son bu seviyeler civarında, SARS salgınının Asya'yı vurduğu dönemde işlem görmüştü. Petrol ilk baştaki kayıplarının bir kısmını geri aldı, ancak dalgalanmanın rekor kırdığı bu hafta halen yüzde 15 aşağıda.





PETROL TALEBİ DÜŞTÜ, SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİM REKORU KIRIYOR!





Başta Amerika ve Almanya olmak üzere gelişmiş ekonomiler şirketlerini ve vatandaşlarını virüsün etkilerinden korumak görülmemiş ölçekte adımlar atıyor.





Ham petrol talebindeki erimenin ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinin piyasayı petrole boğmasının etkisi ile fiyatlar serbest düşüşe geçti.





AxiCorp'un Asia Pacific piyasa stratejisti Stephen Innes, petrolün 18-20 dolar seviyelerine düşebileceği tahmininde bulundu.





Innes, "Talepteki çöküşün henüz en üst seviyesine ulaştığını düşünmüyorum. Eğer vak'alar özellikle ABD'de, hızla artmaya devam ederse, bu durum petrol yatırımcılarını çok korkutacak." değerlendirmesinde bulundu.





FED'İN HAMLELERİ BİLE ETKİLİ OLMADI





Amerikan Merkez Bankası (Fed) dün virüsten kaynaklanan ekonomik olumsuzlukları giderme çabaları dahilinde finansal kriz dönemi programlarından birini yeniden başlattı.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hisse senetleri bu açıklama sonrası 1987'den beri en sert düşüşünü göstermesinin ardından sıçrama yaptı.





Petrol, Suudi Arabistan'ın nisan ayında üretimi günlük 10 milyon varil ile rekor seviyeye çıkarmaya yönelik niyetini dile getirmesi ile birlikte düşüşünü sürdürdü.





Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında 4 sent düşerek Singapur saati ile 13:17'de varil başına 26.91 dolara indi.





Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü yüzde 4.4 düştükten sonra 26 sent yükselerek varil başına 28,99 dolara tırmandı.