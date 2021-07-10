Pfizer ve Moderna aşıları için bu sefer Avrupa İlaç Ajansı uyardı

EMA Güvenlik Komitesi, yayımladığı raporda, Comirnaty (Pfizer / BioNTech) ve Spikevax (Moderna) ilaçlarının çok ender olmakla birlikte, kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarı iltihabına (perikardit) yol açabildiği belirtildi.







Rapora göre, Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan 177 milyon doz Pfizer aşısında 145 kalp kası iltihabı ve 138 kalp zarı iltihabı vakası, Moderna aşısı ile aşılanan yaklaşık 2 milyon kişiden 19’unda kalp kası iltihabı, 19’unda da kalp zarı iltihabı vakası tespit edildi.







FDA AÇIKLAMIŞTI





Cumhuriyet'te yer alan habere göre haziran ayı sonunda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurmuştu. ABD’de haziran sonu itibariyle kullanılan yaklaşık 300 milyon doz aşı sonucunda bin 200 kişide miyokardit ve pedikardit vakası tespit edilmişti.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Pfizer aşısının kalp kası iltihabına yol açtığına ilişkin verileri incelemeye aldıklarını, bilimsel kanıtların elde edilmesi halinde, bu bilgileri paylaşacaklarını belirtmişti.