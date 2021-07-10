Samanyolu Haber /Gündem / Pfizer ve Moderna aşıları için bu sefer Avrupa İlaç Ajansı uyardı /10 Temmuz 2021 21:19

Pfizer ve Moderna aşıları için bu sefer Avrupa İlaç Ajansı uyardı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Güvenlik Komitesi, koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer / BioNTech ve Moderna aşılarının yan etkilerine dair bilgileri güncelledi. Her iki aşı için de ‘kalp kası iltihabı riski’ uyarısı yapıldı.

SHABER3.COM

EMA Güvenlik Komitesi, yayımladığı raporda, Comirnaty (Pfizer / BioNTech) ve Spikevax (Moderna) ilaçlarının çok ender olmakla birlikte, kalp kası iltihabı (miyokardit) ve kalp zarı iltihabına (perikardit) yol açabildiği belirtildi.

Rapora göre, Avrupa Birliği’nde (AB) kullanılan 177 milyon doz Pfizer aşısında 145 kalp kası iltihabı ve 138 kalp zarı iltihabı vakası, Moderna aşısı ile aşılanan yaklaşık 2 milyon kişiden 19’unda kalp kası iltihabı, 19’unda da kalp zarı iltihabı vakası tespit edildi. 

FDA AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre haziran ayı sonunda, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve Moderna aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurmuştu. ABD’de haziran sonu itibariyle kullanılan yaklaşık 300 milyon doz aşı sonucunda bin 200 kişide miyokardit ve pedikardit vakası tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, Pfizer aşısının kalp kası iltihabına yol açtığına ilişkin verileri incelemeye aldıklarını, bilimsel kanıtların elde edilmesi halinde, bu bilgileri paylaşacaklarını belirtmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pfizer ve Moderna aşıları için bu sefer Avrupa İlaç... Sonraki Haber >>

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:45:08