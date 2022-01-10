Polisin 7. kattaki evinden şaibeli şekilde 'düşen' Sedefnur yaşam savaşı veriyor

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





2021’de 280 kadın öldürüldü, 217 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 2021 yılında erkekler tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu açıklaması yapıldı.



Plaformun hazırladığı rapora göre, 2021’de şüpheli kadın ölümleri artarken işlenen 280 kadın cinayetinde, öldürülen kadınların 33’ünün daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu öldürüldü.



Raporda öne çıkan bir diğer konu ise kadınların yakınlarıyla birlikte öldürülmesi oldu. Raporda, erkek tarafından uygulanan şiddetin artık sadece kadınları değil, kadınların yakınlarını da hedeflediği kaydedildi.



Raporda, faillere bu cesareti verenin önleyici politikalar uygulamayan yetkililer olduğunun altı çizildi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Raporu’nda, “Bu yıl yaşanan önemli gelişmelerden biri tüm kadınların, çocukların, LGBTİQ+’ların hayatını ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzanın geri çekilmesiydi” denildi. Platform, rapor ile ilgili, “Bu yıl derlediğimiz verilerde şüpheli kadın ölümlerindeki artışla beraber iki önemli sonuçla daha karşı karşıyayız. Bu yıl işlenen 280 kadın cinayetinde öldürülen kadınların 33’ünün, daha önceden polis ya da savcılığa şikâyette bulunduğu ya da koruma kararı olduğu ortaya çıktı. 33 kadın, yetkililere başvurduğu halde, yetkililerin görevini yerine getirmemesi sonucu erkek şiddetiyle öldürüldü” açıklaması yaptı.



Kocaeli Körfez’de, bir polis memuruyla birlikte yine bir polis memuru olan O.Ç.'nin evine misafirliğe gittiği iddia edilen üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden "düştü". Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, iki polis memuru ve evde bulunan bir genç kız gözaltına alındı.Sol.org.tr'ningöre, Olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, iddiaya göre polis memuru A.B. ile birlikte gittiği polis memuru O.Ç.’nin 7. katta bulunan evinin penceresinden aşağı "düştü".Sedefnur Çağlar olayında 2 polis memuru ve evde bulunan 1 genç kız gözaltına alınırken, herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Sedefnur Çağlar aşağı düştü, itildi mi, ya da intihar mı etti? İşte bu iddialar henüz gündemdeki sıcaklığını koruyor.Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.