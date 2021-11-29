"Politika faizi 16 Aralık’ta 2 puan indirilecek"

Eski CHP milletvekili ve gazetece Barış Yarkadaş, Merkez Bankası’nın 16 Aralık’taki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan daha düşüreceğini yazdı. Yarkadaş, Korkusuz gazetesindeki bugünkü köşesinde, şunları yazdı:







“AKP iktidarı bir yandan faizi indirip TL’nin değerini düşürüyor, bir yandan ise kendi tabanına “dış güçler’’ masalını anlatmaya devam ediyor. Faiz inince TL’nin değeri düşüyor ve dolar yükselişe geçiyorsa; üstelik bu politika her seferinde aynı sonucu veriyorsa; “dış güçler” bu işin neresinde? AKP iktidarı, hepimizin gözü önünde gerçekleştirdiği ekonomik ve sosyal yıkım politikasını, bilerek ve isteyerek sürdürüyor. Üstelik, bu politikada kararlı olduklarını, bizzat AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklıyor. “Faizler inecek’’ diyerek kararlı olduğunu da gösteriyor. Kısacası; AKP iktidarı, TL’nin değer kaybetmesini istiyor. Kafalarındaki kurguya göre; TL değer kaybederse, yabancı yatırımcı Türkiye’ye akın edermiş… Döviz bollaşırsa, ihracat artarmış vs… vs…





Bu saçma teoriyi önümüzdeki ay da pratiğe geçirecekler. Aldığım duyumlara göre, Merkez Bankası önümüzdeki ay faizleri 1 değil; 2 puan daha indirerek, 13 seviyesine çekecek. Tabii bu gerçekleşirse, bankada üç beş kuruşu olan yerli mevduat sahipleri de dövize hücum edecek. Ve dolar belki bu kez; 15 TL seviyesine çıkacak. Kim bilir; üstü bile olabilir… Ki; AKP’nin istediği de bu zaten…”