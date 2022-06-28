Samanyolu Haber /Ekonomi / Politika faizinde 185 baz puan artış /28 Haziran 2022 21:18

Politika faizinde 185 baz puan artış

Yüksek enflasyon sorunundan etkilenen ülkeler arasında yer alan Macaristan'da Merkez Bankası yönetiminin politika faizinde 185 baz puanlık bir artışa gittiği aktarıldı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin aldığı faiz artırma kararı konuşulmaya devam ederken diğer bazı ülkelerde de benzer yönde kararların alınmaya devam ettiği belirtildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Macaristan Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz artışı kararı aldı.

Banka politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 50 baz puan artış yönündeydi.

Banka yılbaşından bu yana 5,35 puanlık faiz artışı kararı aldı.

Mayıs ayında ülkede enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Son dönemde Macar forintinde de hızlı kayıp izlenmişti.
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