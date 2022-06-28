Politika faizinde 185 baz puan artış

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin aldığı faiz artırma kararı konuşulmaya devam ederken diğer bazı ülkelerde de benzer yönde kararların alınmaya devam ettiği belirtildi.Macaristan Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz artışı kararı aldı.Banka politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 50 baz puan artış yönündeydi.Banka yılbaşından bu yana 5,35 puanlık faiz artışı kararı aldı.Mayıs ayında ülkede enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Son dönemde Macar forintinde de hızlı kayıp izlenmişti.