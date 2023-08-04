Samanyolu Haber /Dünya / Polonya bir Belarus vatandaşını casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı /04 Ağustos 2023 23:15

Polonya bir Belarus vatandaşını casusluk gerekçesiyle gözaltına aldı

Polonya içişleri bakanı zanlının askeri tesislerin ve limanların keşfine katıldığını ve Rusya için propaganda faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı

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Euronews'te yer alan habere göre Polonya, Ukrayna'ya yardım taşıyan trenleri raydan çıkarmayı planladığını iddia ettiği "Rus casus çetesinin" bir parçası olduğu şüphesiyle Belaruslu bir adamı tutukladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Kiev'e desteğini ilk açıklayan ülkelerden olan Polonya, daha önce de aynı soruşturma kapsamında yine casusluk suçlamasıyla tutuklamalar yaptığını duyurmuştu. Son olarak haziran ayından bir Rus buz hokeyi oyuncusu casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

X platformundan açıklama yapan İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski "Belaruslu Mihail A., askeri tesislerin ve limanların keşfine katıldı. Aynı zamanda Rusya için propaganda faaliyetleri de yürüttü," ifadelerini kullandı.

Polonya hükümetinden yapılan açıklamada, Belaruslu kişinin 2021'de Polonya'ya geldiği ve "Saint Petersburg ve Kırım'da görüştüğü Rusya Federasyonu vatandaşlarıyla temaslarını sürdürdüğü" vurgulandı.

Açıklamada "Adam sık sık iletişim araçlarını değiştiriyor ve suç faaliyetlerinin izlerini yok ediyordu," ifadeleri yer alırken 39 yaşındaki zanlının suçlarını kısmi olarak itiraf ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada casus çetesinin eylemlerinin "Ukrayna'ya yardım taşıyan trenleri raydan çıkarma hazırlıklarını" ve "Ukrayna ulusuna karşı duyguları kışkırtmayı veya Polonya tarafından Ukrayna'ya yardım sağlamayı" içerdiği belirtildi.

Peskov: Moskova'nın bilgisi yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Varşova tarafından bildirilen tutuklama ile ilgili Moskova'nın "bu konuda hiçbir bilgisi olmadığını" söyledi.

NATO üyesi Polonya, Wagner'e bağlı askerlerin konuşlandığı Belarus'tan gelebilecek olası provokasyonlarla ilgili endişelerinin arttığını dillendiriyor.

Haftabaşında Varşova, iki Belarus askeri helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu ve Polonya'nın doğu sınırını güçlendirme kararı aldı.
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