Samanyolu Haber /Dünya / Polonya da, Rusya plakalı tüm araçları yasakladı /18 Eylül 2023 08:06

Polonya da, Rusya plakalı tüm araçları yasakladı

Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, Rusya plakalı hem ticari hem de bireysel araçların Polonya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu. Polonya bu yasağı uygulayan 5. ülke oldu.

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Polonya haber ajansı PAP, İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski söz konusu açıklamayı dün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını haberleştirdi.

Kaminski, Rus plakalı binek araçların bu gece (pazar) yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını belirterek "Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek." ifadelerini kullandı.

Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.
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