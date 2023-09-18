Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı geçti

Asgari ücretle (11 bin 402 lira) geçinmeye çalışan milyonlarca yurttaş her geçen gün daha da zorlanıyor.



BİSAM’ın açıkladığı ağustos dönemi raporuna göre Türkiye’de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari harcama tutarı olan açlık sınırı 12 bin 34, yoksulluk sınırıysa 41 bin 626 liraya yükseldi.



Yoksulluk sınırı eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderlerle birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı olarak belirleniyor.



BİSAM raporunda, sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 3 bin 301, yetişkin kadınlarda 3 bin 145, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 3 bin 391, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2 bin 197 lira olarak hesaplandı.



BİSAM’ın temmuz raporunda açlık sınırı 11 bin 525, yoksulluk sınırı 39 bin 886 liraydı.