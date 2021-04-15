Samanyolu Haber /Dünya / Polonya'dan Rusya ile ilgili yeni karar /15 Nisan 2021 23:10

Polonya'dan Rusya ile ilgili yeni karar

Polonya'daki 3 Rus diplomatın Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulunmalarından dolayı istenmeyen kişi ilan edildiği belirtildi. Söz konusu diplomatların sınır dışı edileceği ifade edildi.

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Polonya, 3 Rus diplomatı Polonya aleyhinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı. Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı “istenmeyen kişi ilan” etti.

ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararı aldığı saatlerde Polonya Dışişleri Bakanlığı da Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i Bakanlığa çağırdı.

Görüşmede Varşova'daki elçilik binasında görev yapan 3 Rus diplomatın diplomatik statü koşullarını ihlal ettiklerini ve Polonya aleyhine faaliyet yürüttüklerini belirten Polonyalı yetkililer, söz konusu 3 diplomatı “istenmeyen kişi ilan” etti.

Diplomatların sınır dışı edilmesi kararına ilişkin açıklama yayınlayan Polonya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bugün Rusya'ya yönelik almış olduğu kararlar konusunda ABD ile tam bir dayanışma içerisinde oldukları bildirildi. Açıklamada, "Ortaklaşa alınan, üzerinde mutabık kalınan müttefik kararları, Rusya'nın dostane olmayan eylemlerine verilen en uygun tepkidir" denildi.
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