Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın, Altın Kelebek Ödül Töreni için “tiyatro” ifadesi kullanarak aday adaylığından çekilmesinin ardından, Fatih Portakal ve İrfan Değirmenci de aday adayı gösterildiği törenden çekildi.







Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek Ödül Töreni için “Bu tiyatroda yer almak istemem” demişti. Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Didem Arslan Yılmaz, Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildiğini, ödül törenini şaibeli olarak gördüğü için adaylıktan çıkmak istediğini belirtmişti.





FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’dan Didem Arslan Yılmaz'a destek vererek, aday adaylığından çekildi.





"Oyununuzun bir parçası olmak istemiyorum"





Gece saatlerinde bir paylaşım yapan Portakal, “#Altınkelebek’e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum” ifadelerini paylaştı.





"Başka figüran bulun"





Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci de Arslan Yılmaz'ın tepkisine katıldığını gösterdi. Değirmenci, "Şampuan reklamınıza başka figüran, danışıklı dövüşünüze başka pehlivan bulun!" ifadelerini kullanarak aday adaylığını reddetti.