Portekiz'de sadece yedi yoğun bakım yatağı kaldı





Almanya ve Avusturya, korona virüsü vaka ve ölüm sayılarında dünyanın en yüksek seviyelerini gören ve sadece yedi yoğun bakım yatağının boş kaldığını açıklayan Portekiz'e yardım gönderecek. Alman ordusunun tıbbi personel ve ekipman göndereceği, Avusturya'nın da yoğun bakım hastalarını hava yoluyla kendi topraklarına getirip tedavi edeceği açıklandı.





Portekiz'den dün yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 hastaları için ayrılan 850 yoğun bakım yatağından sadece yedisinin boş olduğu belirtilmiş ve Almanya'dan yardım istenmişti. Bu çağrı bugün karşılık buldu. Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman ordusu ilk etapta Portekiz'e 27 doktor ve sağlık çalışanı gönderecek. Bu kişilerin üç hafta Portekiz'de görev yapacağı, Berlin'in mobil solunum cihazları ve sahra hastanesi için yataklar da yollayacağı belirtildi.





Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise kendilerinin de Portekiz'den yoğun bakım hastalarını Avusturya'ya getireceklerini açıkladı. Kurz, hasta sayısını vermedi. Avusturya daha önceden de Fransa, İtalya ve Karadağ'dan az sayıda yoğun bakım hastası kabul etmişti.





Reuters'ın derlemesine göre, Portekiz'deki salgında sayılar dünya ortalamasının üzerine çıkmış durumda. Buna göre Portekiz'de son bir haftada 12 bin 179 ölüm ve 711 bin 18 vaka raporlandı.