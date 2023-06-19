Post Covid Sendromu nedir?

Post-Vac sendromu nasıl teşhis ediliyor?

Dr. Prüß, Covid-19 aşılaması sonrası Post-Vac Sendromu'ndan mustarip olduğuna inanan birçok hastanın Charité'deki Nöroloji Kliniği'ne başvurduğunu söylüyor. Gerek Prüß gerekse bu konuda araştırma yapan diğer uzmanlar, söz konusu şikâyetlerin ciddiye alınması ve hastalara yardım edilmesi gerektiğini teslim ediyor.

Post-Vac sendromlu bir hastanın vücudunda neler olur?

İnsan bağışıklık sistemi son derece karmaşık olduğu için aşı sonrası hastaların vücudunda tam olarak ne olduğu konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.