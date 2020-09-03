Samanyolu Haber /Gündem / Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ile anlaştı /03 Eylül 2020 11:08

Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ile anlaştı

Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ne yapacakları merak edilen Prens Harry ve Meghan Markle, bir dizi program için Netflix ile anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Hollywood çevresinde film ve televizyon projeleri peşinde koştuğu söylenen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Netflix'le bir anlaşma imzaladı. Çift, birkaç yıllık sözleşme kapsamında belgeseller, kısa diziler, filmler, şovlar ve çocuk programları yapacak.

Çift yaptıkları açıklamada "Hayatlarımız, birey olarak ve çift olarak bize insan ruhunun gücünü anlamamızı sağladı: Cesaret, direnç ve bağ ihtiyacı. Odağımızda bilgi ve umut veren içerikler olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programları yapmak bizim için de önemli olacak. Yeni ebeveynler olarak, ilham verici aile programlaması yapmak, doğru ve ilişkilendirilebilir bir bakış açısıyla güçlü hikâye anlatımı sunmak bizim için de önemli" ifadelerini kullandı.

Harry ile Meghan, Netflix ile çalışacak olmaktan memnuniyet duyduklarını da ekledi.

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos ise, çiftin 'yaratıcı evleri' olarak Netflix'i seçmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

Şok bir karar alarak yaklaşık altı ay önce tüm kraliyet unvanlarını geride bırakan çift, önce Kanada’ya taşınmış ardından da ABD Kaliforniya'ya yerleşmişti.

‘Suits’ dizisindeki rolüyle tanınan Meghan Markle, son olarak Disney Plus belgeseli ‘Elephants’ı seslendirmişti. Prens Harry ise, kısa süre önce Netflix belgeseli ‘Rising Phoenix’in yapımcılarıyla çalışmıştı.
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