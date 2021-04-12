Samanyolu Haber /Dünya / Prens Philip'e tapan yerli kabile şokta /12 Nisan 2021 12:58

Prens Philip'e tapan yerli kabile şokta

Geçtiğimiz Cuma günü 99 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’e on yıllardır tapan Güney Pasifik ülkesi Vanuatu'daki Tanna ada kabilesi büyük şok yaşıyor.

SHABER3.COM

Edinburgh Dükü adına bir anma töreni düzenleyecek olan ada kabilesi, Prens Philip’i “on yıllar önce Tanna'yı zengin ve güçlü bir kadınla evlenmek için terk eden soluk tenli bir dağ ruhu olarak” görüyordu. Prens’in adaya zenginlik ve bilgelik getirerek geri dönmesini uzun yıllardır bekleyen kabile halkının, hayatını kaybettiği haberinin gelmesiyle umutları yıkıldı.

Philip'e saygılarını sunmak için yüzlerce kişinin Tanna adasındaki Yaohnanen yağmur ormanı köyünde toplanması bekleniyor.

Ulusal antropoloji müzesi Vanuatu Kültür Merkezi'nden Jean-Pascal Wahe, sazdan kulübelerde yaşayan, ormanda av hayvanları avlayan adalıların Prens Philip’in ölümüyle kedere boğulduğunu belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Prens Philip'e tapan yerli kabile şokta Sonraki Haber >>

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:17