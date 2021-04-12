Prens Philip'e tapan yerli kabile şokta

Edinburgh Dükü adına bir anma töreni düzenleyecek olan ada kabilesi, Prens Philip’i “on yıllar önce Tanna'yı zengin ve güçlü bir kadınla evlenmek için terk eden soluk tenli bir dağ ruhu olarak” görüyordu. Prens’in adaya zenginlik ve bilgelik getirerek geri dönmesini uzun yıllardır bekleyen kabile halkının, hayatını kaybettiği haberinin gelmesiyle umutları yıkıldı.





Philip'e saygılarını sunmak için yüzlerce kişinin Tanna adasındaki Yaohnanen yağmur ormanı köyünde toplanması bekleniyor.







Ulusal antropoloji müzesi Vanuatu Kültür Merkezi'nden Jean-Pascal Wahe, sazdan kulübelerde yaşayan, ormanda av hayvanları avlayan adalıların Prens Philip’in ölümüyle kedere boğulduğunu belirtti.



