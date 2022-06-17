Prens Selman, Türkiye’ye geliyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yıllardır donma noktasında olan ilişkilerde normalleşmek için adımlar atılmaya devam ediliyor…







Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinde bir araya geldiği ülkenin fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Fransız haber ajansı AFP’nin “son dakika” ibaresiyle aktardığı haberde Selman’ın 22 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.





Ziyaretin detayları ve gündemin detayları ile ilgili ise bilgi paylaşılmadı