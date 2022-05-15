Prof. Dr. Ayhan Tekineş: 'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

İlahiyatçılar Kur'an ayetini nasıl saptırdılar? Hizmet ne kadar (!) terörist? Peki hırsız, yalancı, zalim bir devlet yöneticisine isyan caiz mi? Hz. Ali Hariciler'e nasıl davrandı? Ömer b. Abdülaziz kendisine küfür edene ne yaptı?

KHK’lı akademisyen İlahiyatçı Prof. Dr. Ayhan Tekineş, insanların mallarının, canlarının korunmasını emreden ayetlerin, insanların malına mülkün çökmek için çarpıtıldığını anlattı. İslam hukukuna göre hiç kimsenin bir insanın mensubiyeti, fikirleri üzerine tahakküm etme hakkı bulunmadığını anlatan Tekineş, “Hz. Ali efendimiz iç savaşla kendisine karşı çıkanları, ‘fikrinizden vazgeçeceksiniz’ dememiş. Kılıcı elinizden bıraktığınız anda ben de savaştan vazgeçerim demiş. Yani, ‘Sen falan cemaate üyesin, sen bunan vazgeçmediğinden dolayı ben seni cezalandırırım’ diyemezsin. Bu suçtur, bu zulümdür, Allah’a isyandır, bu keyfi idaredir, bu despotizmdir. İslam hukuku böyle bir hak tanımaz. Bütün insanlar bu noktada demokratik bir yolla, şiddete başvurmadan ama bütün gayretlerini sarf ederek yalan, zulüm ve hırsızlık üzerine kurulmuş sistemleri, politik rejimleri değiştirmekle yükümlüdür.” ifadelerini kullandı.













