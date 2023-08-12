Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 64 günlük suyu kaldı /12 Ağustos 2023 22:19

Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 64 günlük suyu kaldı

Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur yağmazsa İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldığına dikkat çekti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul barajlarında doluluk oranı bugün 34.27 olarak ölçüldü. Prof. Dr. Orhan Şen, "Yağmur yağmazsa İstanbul'un 64-65 günlük suyu kaldı. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Olan suyun tasarrufu yapılır, olmayan suyun değil" diye konuştu

CNN Türk yayınında konuşan Şen şunları söyledi:

"Geçen ay İstanbul'da sıfır yağış oldu. Bundan sonra da sıfır yağış olursa, 64-65 günlük suyu kalmış oluyor İstanbul'un, şayet yağmur yağmazsa. Kullanılabilir su düşmüş vaziyette. Barajlarda yüzde 10'luk dip suyu vardır. Dip suyu tehlikeli. Dip suyu canlılar içindir. Bu su dışarıdan gelen su, Melen'den gelen su var.

Sakarya Nehri'nden su alınması ihtimali var. Sakarya Nehri'nden gelen su 9-10 milyon nüfuslu şehirlerin içinden, sanayinin içinden geçiyor. Ağır metallerden arındırılması lazım bu suyun.

''MELEN BARAJI'NIN BİR AN EVVEL YAPILMASI LAZIM''

Melen'den gerektiği zaman su çekiyorsunuz, gerekmediği zaman çekmiyorsunuz. Melen Barajı'nın bir an evvel yapılması lazım. Melen'de suyu orada biriktirip ondan sonra buraya getirmek lazım. Melen Barajı dolu olursa kurak zamanlarda Melen Barajı rahatlıkla kullanılabilir."
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