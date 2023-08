İmamoğlu: Milletin parasını çarçur edene asla geçit vermeyeceğiz

“TERSİNE BİR İŞLEM YAPARSANIZ İNSANLARIN ÖLDÜĞÜ ŞEHİRLER YARATIRSINIZ”

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Haramidere'de dört yıl içerisinde gerçekleşen, devam eden ve planlanan projeleri paylaştı. ‘Yeni Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar' sürecindeki projelerin de anlatıldığı buluşmada Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 30 mahalle muhtarı, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ilçe sakinleri yerlerini aldı.Sunumların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ilçe sakinlerine hitaben konuşma gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şöyle oldu:* “33-34 yılına şahit olan birisi olarak göz göre göre bu güzelim coğrafyayı İstanbul’un en çok harap edilmiş ve insanlarının hayatlarına yaşam ışığı yerine, yaşamlarını karartma gibi bir döneme evirmiş bir süreci bize yaşatan bir bölgedeyiz. Hem yüzleşiyoruz hem yüzleştiriyoruz. 2019'dan öncesinin bir kabus gibi bu şehre yaşatıldığını da hatırlatıyoruz. Söylediklerimizin hiçbirisi işlerimize mani olacak düzeyde değil.* Biz yine işlerimizi yapmaya özellikle şehirdeki insanların gözlerini boyamaktan ziyade onların hayatını kurtarmaya hayatını değiştirmeye, altyapılarını yenilemeye dair bu kente neler yaptığımızı önünüze sermeye gayret ediyoruz. İstanbul’da son dönemde güçlü ve önemli bir enerji yakaladığımızı ifade etmek isterim. İstanbul’un dört yanında ihmal edilmiş ne varsa dokunmaya, hayatı olumlu yönde değiştirmeye, yoğun çaba gösteriyoruz. Güzel değişimlere ve köklü çözümlere imza atıyoruz.* Projelerimizin özellikle bir bütün olarak kentsel hayatı dönüştürme kabiliyetine sahip olması için gayret içindeyiz. Olan durumu idare etmiyoruz, radikal kararlar alıyoruz. Projelerin birbiriyle olan etkileşimine, diyaloğuna dikkat ediyoruz. Kendi aralarındaki sinerjiyi önemsiyoruz. Burada bir altyapı projesini çözerken üstündeki yeşil alan dönüşümünü, meydanları ya da hemen yanı başına nasıl fonksiyon koyabileceğimizi, nasıl oraya bir kreş oturtabileceğimizi ya da insanların çocuklarıyla birlikte özellikle kadınların bu bölgede faydalanabilecekleri sosyal alanları nasıl yaratabiliriz diye ortak bir sinerjiyi ortaya koyuyoruz.* Tersine bir işlem hareketi sağladığınızda yani önce altyapıyı sonra üst yapıyı yapmak değil, önce üst yapıyı yaparsanız ve de fütursuzca yani bire dört, bire beş, bire on, anlamsız artışla beraber şekillendirdiğinizde işte bugün derenin kaynağını bir yere getirip doksan derece kaydırıp tekrar yola koymaya çalıştığınızda her sene suyun bastığı hatta insanların öldüğü şehirler yaratırsınız. Ama biz burada bu hatayı düzeltiyoruz. Ve cam ve mal güvenliğini sağlamak için gayret ediyoruz.* İstanbul’un göbeğinde 2023 yılında, 21'nci yüzyılda insanları öldüren bir şehir var ettiler. Biz insanları yaşatma çalışma gayreti içerisindeyiz. O bakımdan üstüne diktiğiniz lüks binaların ya da adına rezidans dediğiniz birtakım yapıların aslında altında yatan o ne yazık ki geri kalmışlığı bugün düzeltme çabası içerisindeyiz. Bakın dere yataklarını imara açamazsınız ama açtılar. Altyapısız bina yapamazsınız ama yaptılar. Bakın deniziniz, boğazınız olabilir ama 2019 yılına gelene kadar hala denizlerinize, o canım İstanbul Boğazı’na, atık suyunuz akıyorsa bir anlamı yok o boğazın veya denizin. İşte onun için biz şehre proje kavramına farklı bir açıdan bakıyoruz.* Biz Haramidere’nin ulaşım, altyapı, çevre gibi sorunlarını bütün yönleriyle kalıcı bir biçimde çözmenin peşindeyiz. Durumu idare etme peşinde değiliz. Bu milyarlarca lirayla göz boyayıcı onlarca iş yapardınız Esenyurt’ta. Ama biz gözümüzü kırpmadan bir kişinin bile hayatını kaybetmesine tahammülümüz olamaz diyerek buraya milyarlarca lira ayırmaya devam ediyoruz. Bu yolda çok önemli işler başardık. Daha da fazlası için gayret göstereceğiz.* Bizi hiçbir işi günü kurtarmak ve rant üretmek adına ya da sadece seçim kazanmak adına yolculukta görmeyeceksiniz. Biz sadece doğru, adil ve kalıcı çözümler üreten olacağız. Kente dair bilimsel, çevreci, sosyal adaletçi bir yaklaşımının tabiriyle, tabiri caizse geleceğe yakalamanın yolcusu olarak göreceksiniz. Doğru bir bakış açısının ürünü değilse asla ve asla o yanlışa imza atmayacağız. İstanbul bu gördüğünüz Haramidere'deki yanlışla ne yazık ki birçok örneğiyle dolu. Aynısını birçok yerde bize yaşattılar. Ayamama ve Kurbağalıdere bunların örnekleri…* Yukarıda Esenyurt Belediyesi’ne ait bir halı sahanın altına bir milyon metreküp hafriyat yığmışlar. Üstünü de göz boyamak için çok az bir paraya halı saha yapıp Esenyurt Belediyesi’ne sözüm ona spor sahası yapmışlar. Bu neyin hafriyatı? Şuradaki binaların hafriyatının döküldüğü yerler. Bedava mı döküldü? Hayır. Çok büyük paralara döküldü. Kimin cebine gitti? İşte bunların hepsi araştırılmalı. Şimdi o toprağı tekrar oradan kaldırıp yol yapmak, dere geçirmek zorunda kalıyoruz çünkü su basıyor buraları. Yapmazsak insanlar ölecek. İşte bu sadece son 15-20 yılın ihanet tablosu.* Bu masumiyet diye bir şey değil Asla kabul etmeyin. Bu çok büyük bir kötülük. Bu paralar birilerinin cebine giren paralar. Birilerinin cebinden çıkan paralar. şu anda sizin için yaptığımız bu harcamalar bakın 7-8-10 milyar lira dediğimiz o paralar sizin cebinizden çıkıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Bizim paramız onlar. Güzel çocukların cebinden çıkıyor, onları borçlandırıyor. Milletin parasını çarçur edene, milletin parasını pul edene, milletin parasını kendi parası zannedenlere bu milletin tahammülü olmayacak. O yöneticilere ne Esenyurt’ta, ne İstanbul’da, ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz.* Kupon arazi hevesiyle bu kadim şehre rant gözüyle, ihmal-ihanet dönemine dönüştürdükleri süreci hep birlikte sonlandıracağız. Önce vatandaşın ihtiyacını gözeteceğiz. İnsanımıza saygı göstereceğiz. Kente özen göstereceğiz. Çocuklarımıza gelecek hazırlayacağız. Tüm yatırımlarımızı gerçekten büyük bir gayretle yapıyoruz. Bakın devletin hiçbir kurumunun, hiçbir finans kurumunun bankasının, İller Bankası’nın dört yılda bir kuruş lirası ne bize nasip olmuştur, ne Esenyurt Belediyesi’ne. Bu partizanca bir tutumdur. Milletin parasıyla, ayrımcılık yapmak ne ahlaka, ne inancımıza sığmaz. Biz yine de özenle, saygıyla işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hızla başladığımız işleri bitireceğiz. İnşallah çok güzel bir manzarayla dönem sonuna geldiğimizde şu bölgede hayatı değiştirmenin keyfini hep birlikte yaşayacağız.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da konuşmasında İBB'ye üretilen projeler için teşekkürlerini ileterek, “Aslında normalde bir kent oluşturulmadan önce altyapısı, üstyapısı, projeleri, planları yapılır. Kent buna göre dizayn edilir. Sonrasında yerleşime açılır. Burada öyle yapılmadığı gibi. Bir daha kurtarılamayacak şekilde yapılaşmaya müsaade edilmiş… Biz ve İBB Esenyurt’un ve Esenyurtluların geleceği için her türlü çalışmayı yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Zira Esenyurt Türkiye’nin gayrisafi milli hasılsının yüzde 6'sını oluşturuyor. İstanbul nüfusunun da yüzde 7'sini oluşturuyor. Bütün bunlardan baktığımızda gençlerimizin, kadınlarımızın ve Esenyurtluların Türkiye için ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz” dedi.