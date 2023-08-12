Akbelen’de seyyar tuvalet gerginliği: 2 gözaltı













TUVALETLERE RUHSAT İSTEDİLER

Yaşanan gerginlik sırasında bazı vatandaşların yerlerde sürüklendikleri görüldü. Ayrıca, 2 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.









Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla Milas'ın İkizköy Mahallesi'nedki Akbelen Ormanları’nda 24 Temmuz'da ağaç kesimi ile başlayan gerginlik nedeni ile çevreciler ve İkizköylüler kamp alanında çadır nöbetini sürdürürken bugün akşam saatlerinde gerginlik yaşandı.Doğa Derneği, İzmir Kent Konseyi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp alanına gönderilen 4 adet seyyar tuvalet bugün akşam saatlerinde Akbelen'e ulaştı.Seyyar tuvaletleri getiren aracın kamp alanına girmesine ve tuvaletlerin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kamp alanına taşınmasına Jandarma tarafından izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Gençler seyyar tuvaletleri omuzlarında taşıyarak Jandarma barikatlarının üzerine yürüdü. Çıkan arbedede jandarma biber gazı ve copla müdahale etti.Gerginlik büyüyünce İkizköylülerin avukatları devreye girdi. Milas Belediyesi'nden bilahere ruhsat alınması için müracaat edileceği belirtilmesine rağmen jandarma ikna olmadı.Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Milas Sözcüsü Neşe Tuncer “İzmir'den getirilen 4 adet tuvalete ruhsat istenince gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte biber gazı ve cop kullanıldığını ve sert müdahale edildiğini öğrendik ardından tuvaletler jandarma korumasına alındı” dedi.