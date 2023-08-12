Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı /12 Ağustos 2023 21:06

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, milli futbolcunun transferine ilişkin KAP açıklaması yaptı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe Kulübü, Marsilya forması giyen 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder’i transfer ettiğini resmen açıkladı.

“Dikkat spoiler içerir” mesajıyla bir video paylaşan sarı lacivertli kulüp, daha önce Başakşehir formasıyla Fenerbahçe ağlarını sarsan Cengiz Ünder’in golüne benzer bir gol atan Ferdi Kadıoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak “Spoiler içerir” yazmıştı. Zimbru maçındaki golden sonra verilen bu mesaj, Cengiz Ünder transferini duyurmadan önce bir kez daha gündeme getirildi.

Fenerbahçe’nin paylaştığı videoda yer alan İrfan Can Kahveci “Biraderim, ne yapıyorsun? Çok özledim seni be. Haydi artık ya” diyerek eski takım arkadaşı Cengiz Ünder’e sesleniyor. İsmail Yüksek “Kim bu?” diyerek Cengiz Ünder’in çalım hareketini yaparken, Dusan Tadic de milli oyuncunun gol sevincini taklit etti. Videoda son olarak görünen Mert Hakan Yandaş ise, “Beyler, bu kadar spoiler yeter” diyor.

FENERBAHÇE’DEN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Cengiz Ünder’in transferiyle ilgili KAP’a açıklama yapan Fenerbahçe, “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul’a gelecektir.” ifadelerine yer verdi.

Kariyerine Altınordu altyapısında başlayan ve 2016’da 4.8 milyon Euro’ya Başakşehir’e transfer olan Cengiz Ünder, 2017’de 14 milyon 250 bin Euro’ya Roma’nın yolunu tuttu.

2020’de Leicester City’ye kiralanan Cengiz Ünder, 2021’de kiralık olarak gittiği Marsiya’ya 2022’de 8.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
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