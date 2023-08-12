Samanyolu Haber /Dünya / ECOWAS Nijer ile ilgili kriz toplantısını erteledi /12 Ağustos 2023 20:56

ECOWAS Nijer ile ilgili kriz toplantısını erteledi

ECOWAS genelkurmay başkanlarının bugün Gana'nın başkenti Accra'da ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri’nin Nijer'de nasıl sahaya ineceği konusunu görüşmek üzere toplanması öngörülmüştü.

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Euronews'te yer alan habere göre Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer ile ilgili bugün yapılması planlanan kriz toplantısını “teknik” nedenlerden dolayı erteledi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da önceki gün bir araya gelen Batı Afrika ülkelerinin liderleri, darbe sonrası Nijer'de demokrasiyi yeniden tesis etmek üzere en kısa zamanda bir 'ihtiyat gücü' konuşlandırılması konusunda uzlaşmıştı.

ECOWAS üyesi devletlerin genelkurmay başkanlarının bugün Gana'nın başkenti Accra'da toplanması öngörülmüştü.

Ancak toplantının bugün "teknik nedenlerle" süresiz olarak askıya alındığı açıklandı.

Afrika'nın batısındaki krizlere müdahale için kurulan ve merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri’nin (ESF), 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesisi için nasıl sahaya ineceği konusunun bugünkü toplantıda ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyordu.

ECOWAS İhtiyat Kuvvetleri nerelerde görev yaptı?

2003'te Fildişi Sahili ve Liberya, 2012'de Gine Bissau ve 2013'te Mali'ye barış gücü olarak giren ve istikrarı sağlamaya çalışan ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetleri, kriz zamanlarında üye ülkelerin gönderdiği askerlerden oluşuyor.

ESF, Liberya'da iç savaş sonrası barışı korumak üzere oluşturulan ECOWAS Ateşkes İzleme Grubu'nun (ECOMOG) halefi olarak biliniyor.

Sadece askerlerden oluşan ECOMOG, 2004'te bünyesine sivil ve polisleri de alarak yerini ESF'ye bıraktı.

Konuşlanmaya hazır, toplanmış bir askeri gücü bulunmayan ECOWAS, bölgesel gelişmelere göre üye ülkelerden 2 bin 750 kişilik görev kuvveti oluşturabiliyor.

ECOWAS'ın Nijer'e düzenleyeceği olası bir askeri operasyona, yönetimde cunta hükümetlerinin olduğu Gine, Mali ve Burkina Faso haricinde tüm üye ülkeler destek veriyor.

Nijer ile 1600 kilometrelik uzun bir sınır hattı paylaşan ve gelişmiş askeri teçhizata sahip Nijerya'nın bu operasyonda kilit rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ECOWAS kuvvetlerinin herhangi bir ülkeye müdahalede bulunabilmesi için ise ortak karar alınması ya da Afrika Birliği'nce görevlendirilmesi gerekiyor.

ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetlerini hazırlama ve konuşlandırma talimatı, Nijer'e kesin bir askeri müdahale anlamına gelmiyor.

Nijer'de cuntayla yürütülen ara buluculuk çabaları sonuçsuz kalırsa askeri müdahale "son çare" olarak değerlendiriliyor.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.
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