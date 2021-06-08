Samanyolu Haber /Gündem / Prof. Dr. Örsan Öymen'in evine polis baskını /08 Haziran 2021 14:07

Prof. Dr. Örsan Öymen'in evine polis baskını

Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen, evinin dün gece polisler tarafından basıldığını duyurdu. Öymen, "Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyoruyum! Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok!" dedi.

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Yazar Örsan Öymen'in kapısına dün gece 'şikayet olduğu' iddiasıyla polis dayandı. Polislerin "Bir şikayet üzerine geldik" dediğini belirten Öymen "20 yıldır yaşadığım evi bu gece ilk defa polis bastı" dedi.

Örsan Öymen, evine yapılan baskına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"20 yıldır yaşadığım evi bu gece ilk defa polis bastı! “Bir şikayet üzerine geldik” dediler! Şikayet eden alçak kim, cesareti varsa karşıma çıksın!


Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız! Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyuruyorum! Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok!"
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