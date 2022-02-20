Prof. Sancar aşı karşıtlarına sert çıktı: Öyleyse evine kapan

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Covid-19’un Omicron varyantına ilişkin, “Ağır olmayabilir ama bir sebebi de bu varyanta yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor. Ben aşılı olduğum için pek korkmuyorum artık” dedi.







Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara’daki Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’ye gelen Aziz Sancar, pandemi döneminde aşı karşıtlığı ile ilgili ise sert ifadeler kullandı: “Türklerin, Rusların, Almanya’daki Türk kardeşlerimizin ve Amerikalıların geliştirdiği bütün aşıların Covid’i önleme bakımından etkisi var. Bunu kabul etmek lazım. Etmeyenlerin kendi bilecekleri iş fakat aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Bunu kabul eden eder, etmeyen etmez. Geçen ziyaretimde de söylemiştim ve aleyhimde konuşanlar oldu. İstedikleri kadar konuşsunlar. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma; ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok.”





Türkiye’de aşı konusunda vatandaşlara tercih hakkı sunulmasına ve bazı aşılara karşı yapılan eleştirilere yönelik görüşünün sorulması üzerine Sancar, aşı çeşitleri arasında ayrımın yanlış olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:





“(Ben Çin aşısı istemiyorum, Türk aşısı istiyorum, şunu istiyorum bunu istiyorum…) Ben çok kişiye söyledim ‘Bugün senin sıran geldi aşı olacaksın.’ diye. Ben de gittim, aşı için sıraya girdim. Oradaki (ABD) bir hemşire ‘Sen şu odaya gir.’ dedi. Ben de girdim. 3 tane aşı veriliyordu, birisi bizim Türklerin çıkardığı BioNTech, ikincisi Moderna, üçüncüsü de Johnson&Johnson. Bana aşı yapıldı ve ben hangi aşının yapıldığını bilmiyordum. Sormaz Amerikalı, ne varsa onu verecek. Hemşire aşı yaptı sonra sordum, ‘Hangisi ‘ dedim, ‘Moderna’ dedi, ben de ‘oldu’ dedim. Ama Türkiye’de e-mail, telefon geliyor, ‘Şu aşıyı oldum, benim antikorlarım şu kadar.’ Bırak aşı olmuşsun artık.”