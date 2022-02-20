Çalışma Bakanlığı, Migros işçilerinin şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tuncay Özilhan’ın sahibi olduğu Anadolu Grubu’nun bir markası olan Migros’un işten çıkardığı işçilerle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.







Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız” ifadesine yer verdi.





Migros’un İstanbul Esenyurt’taki deposunda çalışan işçiler 17 gündür eylemde. İşçiler saatlik ücretlerine 4 TL zam, işçi sağlığı ve güvenliği talep ediyor. Bunun yanı sıra eylemlere katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarılan 257 işçinin işe iadesini istiyorlar.





Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, 18 Şubat Cuma günü Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylem yapmış, eyleme polis müdaha etmiş ve 100’e yakın işçi ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı.





İşçiler ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı. İşçilerin gözaltına alınması kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepki çekti.





Migros işçilerine destek olmak için sendikalar Migros’u boykot çağrıları yapıyor.





Migros’un Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin mağazası bulunuyor.