Samanyolu Haber /Gündem / Profesöre "Koronavirüs" tahliyesi /01 Nisan 2020 22:06

Profesöre "Koronavirüs" tahliyesi

Savcı, Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında tutuklanan farmakoloji profesörü hakkında "Koronavirüs salgını ile mücadeleye katkı sağlaması için" tahliye talebinde bulundu.

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SAMANYOLUHABER- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olan bir profesör Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmasında tutuklanmıştı. 

"Toplum sağlığına katkı sağlar" diyen savcılığın talebini değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi profesörün tahliyesini karar verdi.

İsmini vermek istemeyen profesörün avukatı Hatice Yıldız tahliye talebini savcılığa sundu. Savcılık da Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği’ne tahliye talebinde bulundu. 

SAVCI, HSK VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN KORONAVİRÜS KARARLARINA ATIF YAPTI

Savcılığın talebinde şu ifadelere yer verildi. "Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını sebebiyle almış olduğu kararlar gözetilerek bu kişinin toplum sağlığına katkıda bulunabileceği de dikkate alınmış olup hak kaybına sebebiyet vermemek için serbest bırakılmasını talep ediyoruz." 

Tutukluluğu değerlendiren Sulh Ceza Hâkimliği talebi reddetti. Ret kararının ardından savcılık profesör hakkında iddianame hazırlayıp Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme, dosyayı inceledi ve tutuklu tıp profesörünün tahliyesine karar verdi. 

"YENİ BİR TANIK BEYANI VAR" DENİLEREK TUTUKLANMIŞTI

Mahkeme kararında, "Dosya kapsamı ve tutuklu kaldığı süre nazara alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu 109/3 maddesi uyarınca yurt dışı yasağı koymak suretiyle sanığın tahliyesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tahliye edilen doktorun aynı suçlamayla bir yıl önce ifadesi alınmış, hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Ancak doktor bir yıl sonra dosyada yeni bir tanık beyanı olduğu gerekçesiyle tekrar ifadeye çağrıldı. İfadesinin üç ay sonrasında ise gözaltına alınan doktor, 12 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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