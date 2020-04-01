Korona şüphesi ile ilk tahliye!

Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nden rahatsızlığı sebebiyle Mardin’e sevk edilen ve hastanede karantina altına alınan Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın tahliye edildi.





Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu iken Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup Mazıdağı Belediye Eş Başkanı Nalan Özaydın'a Mardin Devlet Hastanesi’nde çekilen tomografi sonucunda “yüksek şüphe” ile Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulmuştu.





MAHKEME "KORONAVİRÜS" SEBEBİYLE TAHLİYE KARAR VERDİ





Yerine kayyım atanan Eş Başkan Özaydın’ın avukatlarının Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne yaptığı tahliye müracaatını değerlendiren mahkeme Özaydın hakkında tahliye kararı verdi.





Özaydın’a Covid-19 teşhisi konulması ve cezaevine gönderilmesi durumunda diğer tutuklu ve hükümlüler ile cezaevinde çalışan memurlar için büyük risk oluşturacağı gerekçesi ile mahkeme, "adli kontrol ve konutu terk etmeme" şartı ile tahliyeye hükmetti.





Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Özaydın’ın karantina altında tutulduğu Mardin Devlet Hastanesi’nden alınarak evine götürülmesi bekleniyor.