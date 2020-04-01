Samanyolu Haber /Gündem / Hani "devlet içinde devlet" demekti? /01 Nisan 2020 21:53

Hani "devlet içinde devlet" demekti?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin yardım kampanyalarının yasaklanmasını "Devlet içinde devlet olmaz." sözleri ile müdafaa etmişti. Ancak AKP'ye mensup Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Koronavirüs salgını sebebiyle yardım topladığı ortaya çıktı.

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SAMANYOLUHABER- İçişleri Bakanlığı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin Koronavirüs ile mücadele kapsamında bağış toplamasına dün yasaklanmıştı. 

Ancak Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup Şanlıurfa Belediyesi'nin bağış topladığını gösteren bir belge yayımladı. 

Yarkadaş'ın paylaştığı belgede, Şanlıurfa Belediyesi'nin Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne gönderdiği mektupta 5933 saylı kanun gereği bağış kabul edecekleri yazıyor.

AKP'Lİ BELEDİYELE GELİNCE YARDIM, CHP'Lİ BELEDİYE GELİNCE YASAK

Yarkadaş şahsi Twitter hesabında, "CHP'li belediyelerin topladığı bağışlar yasaya uygundur."  ifadelerini kullandı. 

Yarkadaş, "Bu belge elime az önce geçti. AKP'li Şanlıurfa Belediyesi, bugün Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne bir mektup yolluyor. Mektupta, belediyenin 5933 saylı kanun gereği COVİD-19 salgını için bağış kabul edebileceği belirtiliyor." dedi. 

Yarkadaş, "Bir belediye başkanı, vatandaşa zor günde bir sabun, bir kolonya götüremeyecekse belediyeciliğin anlamı nedir?" sorusunu yöneltti.
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