SAMANYOLUHABER- İçişleri Bakanlığı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin Koronavirüs ile mücadele kapsamında bağış toplamasına dün yasaklanmıştı.





Ancak Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) mensup Şanlıurfa Belediyesi'nin bağış topladığını gösteren bir belge yayımladı.





Yarkadaş'ın paylaştığı belgede, Şanlıurfa Belediyesi'nin Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne gönderdiği mektupta 5933 saylı kanun gereği bağış kabul edecekleri yazıyor.





AKP'Lİ BELEDİYELE GELİNCE YARDIM, CHP'Lİ BELEDİYE GELİNCE YASAK





Yarkadaş şahsi Twitter hesabında, "CHP'li belediyelerin topladığı bağışlar yasaya uygundur." ifadelerini kullandı.





Yarkadaş, "Bu belge elime az önce geçti. AKP'li Şanlıurfa Belediyesi, bugün Urfa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne bir mektup yolluyor. Mektupta, belediyenin 5933 saylı kanun gereği COVİD-19 salgını için bağış kabul edebileceği belirtiliyor." dedi.





Yarkadaş, "Bir belediye başkanı, vatandaşa zor günde bir sabun, bir kolonya götüremeyecekse belediyeciliğin anlamı nedir?" sorusunu yöneltti.