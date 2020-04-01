Kıvanç Tatlıtuğ'a Koronavirüs testi

Bu sabah Koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu negatif çıktı.





Kıvanç Tatlıtuğ Koronavirüs salgını sebebiyle eşi Başak Tatlıtuğ ile İstanbul Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde inzivaya çekilmişti.





YARIN YENİ BİR TEST DAHA YAPILACAK





Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Tatlıtuğ şunları söyledi: "Yüksek ateş ve öksürük şikâyeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi."





Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğu hastanede müşahede altında tutulacak.





"Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim." diyen Tatlıtuğ, "Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir." ifadelerini kullandı.



