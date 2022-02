Putin: ABD ve NATO'yla müzakereler açık ve kapalı formatta devam ediyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın güvenlik garantisi teklifleri hakkında ABD ve NATO'dan gelen yazılara yanıt hazırlamayı sürdürdüğünü belirterek müzakerelerin açık ve kapalı formatta devam ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın güvenlik garantisi teklifleri hakkında ABD ve NATO'dan gelen yazılara yanıt hazırlamayı sürdürdüğünü belirterek müzakerelerin açık ve kapalı formatta devam ettiğini söyledi.





Vladimir Putin, Kremlin'de Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında güvenlik garantileriyle ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.





Putin, "Avrupalı, Amerikalı partnerlerimizle müzakerelerin geleceğini ele alırsak, onlar hem açık hem de kapalı formatta devam ediyor. NATO ve ABD'ye vereceğimiz yanıtı hazırlıyoruz" dedi.





'Macron henüz aramadı, görüşmelerinin bitmediğini düşünüyorum'





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Moskova'da yaptıkları görüşmeden sonra henüz konuşmadıklarını anlatan Putin, Macron'un Kiev'in yanı sıra Avrupa ve ABD'li parnertleriyle bir dizi istişare yaptıktan sonra Kremlin'i araması konusunda anlaştıklarını söyledi. Putin, henüz Macron'la tekrar konuşmadıklarını, bu nedenle görüşmelerinin bitmediğini düşündüğünü ifade etti.





'Tokayev'i desteklemek için her şeyi yapacağız'





Üç buçuk saatten fazla süren görüşmenin ardından Kazak mevkidaşı Tokayev'i desteklemek için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Putin, "Tokayev, ülkedeki durumun kalıcı olarak normale dönmesi için her şeyi yapıyor. Kazakistan'da yaşamın istikrarlı, sakin bir çizgiye girdiğini, halkın ülke yönetiminin önemli sorunları çözmesine tam destek verdiğini görüyoruz. Biz de Rusya olarak Kazakistan Devlet Başkanı'nı desteklemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.





'Ocak'taki olaylarda ülke içindeki ve dışındaki yıkıcı güçler etkin oldu'





Putin, Kazakistan'ın Ocak ayındaki olaylar sırasında hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki yıkıcı güçlerin desteğiyle düzenlenen bir terör saldırganlığıyla karşı karşıya kaldığının altını çizerek olayları Kazakistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne ve istikrarına yönelik benzeri görülmemiş bir meydan okuma olarak niteledi.





'KGAÖ, tehditlere karşılık verme kabiliyetini ikna edici şekilde ortaya koydu'





Tokayev'le iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin pekiştirilmesini de ele aldıklarını anlatan Putin, Rusya'nın Kazakistan'a askeri uzman yetiştirme konusunda yardım etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.









Kazakistan'da barışın Tokayev'in tutumu, Rusya ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) desteği sayesinde tesis edildiğini belirten Rus lider, KGAÖ'nün tehditlere etkin şekilde karşılık verme, üye ülkelerin güvenliğinin ve çıkarlarının korunması için barış güçlerini hızlı bir şekilde sevk etme kabiliyetine sahip olduğunu ikna edici şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.