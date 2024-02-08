Putin Ankara'ya gelemiyor

Batı yakından takip edecek





RIA Novosti haber ajansı, gelişmeyi Ankara'daki bir diplomatik kaynağa dayandırdı.Rusya devlet ajansı TASS da ziyaretin ertelendiğini Türk bir diplomatik kaynağa dayandırarak duyurdu.Kremlin tarihini teyit etmediği gezinin gerçekleşeceğini doğrulamıştı.Türkiye, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla patlak veren savaşın ardından Putin’in ziyaret edeceği ilk Batı ve NATO ülkesi olacak.Bu durum, ziyaretin önemini daha da artırıyor.Başta ABD, Ukrayna ve Batı ülkeleri, ziyarete eleştirel baksalar da tahıl koridorunun yeniden canlanması ve müzakere masasına dönülmesi açısından olası sonuçlara odaklanıyorlar.Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin’in ziyaretinin aslında daha öncesi için planlandığını ancak bölgesel gelişmelerden dolayı geciktiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Putin’in ziyaretinin hem ikili hem de bölgesel konuların görüşülmesi açısından önemli olacağını belirtti.Ukrayna savaşı sonrası 2 yıldır pek yurt dışı ziyareti gerçekleştirmeyen Putin, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den sonra ilk kez Türkiye’ye gidecek.Savaşın ikinci yılından günler önce NATO’nun önde gelen ülkelerinden birini ziyaret edecek olması Putin’in Erdoğan ile görüşmesini daha da dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri.Henüz resmen ilan edilmemiş olmasına karşın Putin’in ziyaretine ilişkin hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de ABD’den değerlendirme yapılmış olması Batı’nın ilgisini somutlayan bir durum.BM Sözcüsü Stephane Dujarric, hafta başında düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Putin’in Türkiye ziyaretini yakından takip edeceklerini kaydetti.Dujarric, tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasına ilişkin bir soru üzerine ise BM’nin Türkiye-Rusya görüşmelerine dahil olmadığını anımsattı.2022 Temmuz’unda oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM’nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat muhtıraları ile yaşama geçmişti.Rusya, kendi tahıl ürünleri ve gübresini satamadığı gerekçesiyle Temmuz 2023'te girişimi askıya aldığını açıklamıştı.