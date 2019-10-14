Samanyolu Haber /Gündem / Putin arkadan vurdu: SDG ve Suriye rejimi Rus üssünde Türkiye'ye karşı anlaştı /14 Ekim 2019 10:11

Putin arkadan vurdu: SDG ve Suriye rejimi Rus üssünde Türkiye'ye karşı anlaştı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askerî harekâtına karşılık Suriye rejimi ile ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) anlaşmaya vardı. Anlaşmanın Rusya'nın gözetiminde yapıldığı ortaya çıktı.

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Reuters'in geçtiği haberde Şam hükümeti ile SDG arasındaki görüşmelerin bir Rus askerî üssünde gerçekleştiğini duyuruldu. Suriyeli bir Kürt politikacı, Şam hükümeti ile Kürtlerin liderliğindeki SDG güçlerinin, Suriye'de konuşlu bir Rus askeri üssünde müzakerelerde bulunduğunu ve Türkiye'nin saldırısını sonlandıracak bir anlaşma umudu taşıdığını söyledi.

Kürt Demokrat İlerleme Partisi üst düzey yetkilisi Ahmed Suleyman, Rus hava güçlerinin Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki Hmeymim Üssü'de gerçekleştirilen görüşmelere dair bilgi verirken anlaşmanın detayların paylaşmadı

Bu arada Arap medyasına konuşan Vladimir Putin, "Suriye, yabancı askeri varlıklardan arındırılmalıdır. Bu, (orada bulunan) bütün devletleri kapsıyor" diyerek Türkiye'ye bölgeden çık mesajı verdi.

ANLAŞMAYLA BAZI ŞEHİRLER SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

Söz konusu anlaşmanın ardından Türkiye'ye karşı Suriye rejimiyle anlaşan Kürtlerin ellerinde bulunan şehirleri koruması için Esad'ın Suriye Ordusuna teslim etmeye başlamış, Menbiç ve Tabka şehirlerine rejim güçlerine ait ordu birlikleri girmişti

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