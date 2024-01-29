Putin Baltıklardan uçtu savaş uçakları alarma geçti

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Putin'in devlet başkanlığı uçağının Moskova-St. Petersburg ve sonrasında Baltık denizi üzerinden Kaliningrad'a sürpriz ziyareti, Baltık ülkelerinde endişeye neden olduğu ortaya çıktı.





İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, “Vladimir Putin, NATO ile olası bir savaşa ilişkin korkuları artırdı" ifadelerini kullandı ve AB için, Kaliningrad bölgesinin gelecekteki çatışmaların odağı haline gelebileceğini öne sürdü.





Gazete haberinde "Putin, Estonya'nın yanında uçarken ve Uçan Kremlin başkanlık jetiyle Letonya ve Litvanya kıyılarının etrafından dolaşırken Baltık ülkeleri ile alay ediyormuş gibi görünüyordu.” İfadelerine yer veriyor.





İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Rus liderin uçağı Baltık Denizi'ne yaklaştığında İsveç'in Gotland adasının doğu kıyısındaki savaş uçakları alarma geçirildi.





Putin Kaliningrad ziyaretinde bölgenin gelişimi hakkında bir toplantı düzenledi ve ayrıca bölge valisi Anton Alikhanov ile bir araya geldi.





Rus lider aynı zamanda üniversite öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileriyle buluştu, onların sorularını cevapladı.





Devlet başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Kaliningrad ziyaretinin NATO ülkelerine yönelik bir mesaj değil, planlı bir çalışma ziyareti olduğunu söyledi.