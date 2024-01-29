Belarus’ta beklenmedik af ilanı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Uzmanların “beklenmedik af” olarak değerlendirdiği af kararı, Belarus'un Nazi işgalcilerinden kurtuluşunun 80. yıldönümü nedeniyle planlanıyor.





Temmuz ayında kutlanacak ülke kurtuluşunun 80. yıldönüm hazırlıkları çerçevesinde, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, yetkililerin ve güvenlik güçlerinin affa "alışılmışın dışında" yaklaşması gerektiğini belirtti.





Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, bu yılki affın yeni bir özelliğinin, özellikle ciddi suçlamalardan (cinayet ve ağır yaralama) hüküm giymiş olanların serbest bırakılması olacağını kaydetti. Buna ilaveten reşit olmayanların ve hamile kadınların buna dahil edilecekleri ve ayrıca tüberküloz veya kanser hastaları ve ileri yaşta olanlar da serbest bırakılacaklar arasında.





Ancak Belaruslu yetkililer, siyasi suçlular, sözde aşırılıkçı veya terörist makaleler nedeniyle hüküm giymiş gazeteciler ve akademisyenlerin af beklememesi gerektiğini kaydetti. Alexander Lukashenko iktidarda kaldığı yıllarda siyasi mahkumlara da af çıkardı. Ancak bunu çoğunlukla yaptırımların, borçların kaldırılması veya Batı ile diyalog karşılığında yaptı.





Belaruslu yetkililer toplamda 1.360 kişiyi cezaevlerinden serbest bırakmayı planlıyor. Af yasası henüz resmi olarak yayınlanmadı.