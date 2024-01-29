Samanyolu Haber /Gündem / Yabancı Ajanslar: İstanbul'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi /29 Ocak 2024 10:38

Yabancı Ajanslar: İstanbul'daki kilise saldırısını IŞİD üstlendi

Yabancı uyruklu iki kişi tarafından gerçekleştirilen Sarıyer'deki kilise saldırısını IŞİD üstlendi.

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istanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan ve bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı IŞİD'in üstlendiği belirtildi. 

Reuters'ın aktardığına göre örgütün Telegram kanalından yapılan paylaşımda saldırıyı iki IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği bildirildi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin düzenlenen baskınlarda 47 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. 

Yerlikaya, "Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı (IŞİD) olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Silah tutukluk yaptı
Güvenlik kamerası görüntülerinde Tuncer Cihan’ı öldüren saldırganın daha sonra kilisedeki cemaati de hedef alarak atış yapmaya çalıştığı ancak silahın tutukluk yaptığı görülüyor.

İstanbul’da son 10 gündür, güvenlik önlemleri arttırılmıştı.

Özellikle kentin merkez alanlarında ve toplu taşıma araçlarının ana aktarma istasyonlarında çok sayıda polis güvenlik sorgulamaları yapıyordu.

VOA Türkçe’ye konuşan bir başka kilisenin papazı "Bir süre önce bir kilisede keşif yapan kişilerin yakalandığını görmüştük. Bu onun devamı olur mu bilemiyorum" demişti.
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