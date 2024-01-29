Washington, Tahran'ı suçlamıştı...İran ABD üssüne saldırıyla ilişkisi olmadığını duyurdu





İran, Ürdün'de üç ABD askerinin öldürüldüğü insansız hava aracı saldırısıyla ilişkisi olmadığını açıkladı. İran'ın Birleşmiş Milletler misyonundan yapılan açıklamada "İran'ın, ABD üssüne yapılan saldırıyla hiçbir bağlantısı ve ilgisi yoktur" denildi. Resmi haber ajansı IRNA'nın duyurduğu açıklamada ayrıca "ABD güçleriyle misilleme yapan bölgedeki direniş grupları arasında bir çatışma vardır" ifadelerine yer verildi.





İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de saldırının ardında Tahran'ın olduğu yönündeki iddiaların "temelsiz" olduğunu söyledi. "Direniş gruplarının" İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almadığını söyleyen Kenani ABD'nin Suriye ve Irak'taki saldırıları ve Gazze'deki savaşın bölgedeki istikrarsızlık döngüsünü sadece daha da yoğunlaştıracağını ifade etti.









"Tower 22" lojistik destek üssü hedef alındı

ABD'nin Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınındaki "Tower 22" (Kule 22) adlı lojistik destek üssüne pazar günü İHA ile saldırı düzenlendi. Yaklaşık 350 ABD kara ve hava kuvvetleri personelinin bulunduğu üsse saldırıda can kaybı 3, yaralı sayısı ise 25 olarak açıklandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) daha sonra yaralı sayısını 34 olarak güncelledi. Açıklamada ayrıca 8 personelin tedavi amacıyla Ürdün'den tahliye edildiği ifade edildi.





İki üst düzey ABD yetkilisi insansız hava aracının sabahın erken saatlerinde kışlayı hedef aldığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının yüksek olduğunu belirtti.





Saldırının sorumluğunu Irak İslami Direniş örgütü üstlendi. Irak'taki Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direniş, üç üsse saldırı düzenlediklerini bunlar arasında Ürdün-İran sınırındaki ABD üssünün de bulunduğunu duyurdu.









Biden: Sorumlulardan hesap soracağız

ABD Başkanı Joe Biden saldırıya ilişkin "Bu saldırıyla ilgili olguları toparlamaya çalışırken bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" ifadelerini kullandı. Biden Güney Carolina'daki bir seçim etkinliğinde de ölen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi ve "Yanıt vermeliyiz" dedi.





Cumhuriyetçiler Biden üzerinde baskıyı artırıyor

Seçim sathına girilen ABD'de Başkan Biden Cumhuriyetçilerin baskısı altında. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton "Bu saldırılara verilecek tek yanıt, İran'ın terörist güçlerine karşı yıkıcı askeri misilleme olmalıdır. (...) Bundan daha azı Joe Biden'ın bir korkak olduğunu teyit edecektir" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell da Biden'ın eylemsizliğinin ABD'nin Ortadoğu'daki düşmanlarını cesaretlendirdiğini söyledi. McConnell "Bu saldırganlığı ciddiye almanın zamanı daha fazla cesur Amerikalı hayatını kaybetmeden çok önce gelmişti" dedi.





Hamas'tan açıklama

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri Reuters'e yaptığı açıklamada saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyonla bağlantılı olduğunu söyledi. "Üç Amerikan askerinin öldürülmesi ABD yönetimine, Gazze'de masumların öldürülmesi sona ermedikçe tüm bir ulusun bununla karşılaşacağı yönünde bir mesajdır" diyen Sami Ebu Zuhri "Gazze'de süren Amerikan-Siyonist saldırganlığı bölgedeki durumu patlatabilir" diye konuştu.