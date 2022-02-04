Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Deutsche Welle'nin Rusça yayınlarını yasakladı /04 Şubat 2022 07:49

Putin, Deutsche Welle'nin Rusça yayınlarını yasakladı

Rusya, Russia Today'in Almanca (RT DE) yayınlarının yasaklanmasına misilleme olarak Alman yayıncı Deutsche Welle'nin Moskova'daki operasyonlarını kapatacağını ve çalışanlarına verilen izinlerin iptal edileceğini açıkladı.

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Moskova, kanalın Rusya'da yayınlarının engellenmesini takiben "yabancı unsur" olarak tanımlanması için sürecin başlatılacağını duyurdu.

Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca RT DE'nin kapatılmasında rol oynan yetkililerin Rusya'ya girişlerinin de yasaklanacağı belirtildi.

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle ise kararı resmi olarak protesto ettiklerini ve haklarını hukuki yollardan arayacaklarını açıkladı.

Deutsche Welle'nin merkezinin bulundu Kuzey Ren Westfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wuest, Rusya'nın kararının basın özgürlüğüne büyük ve açık bir saldı olduğunu belirterek "Güçlü bir şekilde kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Uberall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yasağı kaldırması çağrısında bulunurken bu sansürcü eylemi meşrulaştıracak hiç bir gerekçe olmadığını vurguladı.

Almanya radyo ve televizyon yayınları düzenleyici kurumu, RT DE'yi Sırp lisansı kullanarak Almanya'da yayın yapamayacağı gerekçesiyle yasaklamıştı.

RT kablolu ve uydu yayınları için kullandığı bu lisansın Almanya'da yayın yapmasına izin verdiğini öne sürüyor.

Ancak Alman yayın düzenleme kurumu kanalın Berlin merkezli yayın yaptığını ve Avrupa hukuku gereğince yasal izni bulunmadığını belirtti. Kremlin: Basın özgürlüğüne bağlı Moskova'dan bugün içinde daha önce yapılan açıklamada ise RT Almanca'nın yasaklanmasını ifade ve basın özgürlüğüne saldırı olduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Durum tamamen açık: Bir Rus kitle iletişim aracına, uluslararası bir kitle iletişim aracına, Almanya'da yayın yasağı getirildi. Bu söz özgürlüğüne saldırıdan başka bir şey değildir" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı RT Almanca'ya getirilen yasak konusunda sessiz kalmakla ve medya özgürlüğünü savunmamakla eleştirmişti.
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