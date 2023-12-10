Putin’e rakip aday çıkıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Neredeyse bir milyon Rusya vatandaşı, Mart 2024’de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde Yabloko Partisi liderine aday gösterilmesi için destek verdi.





9 Aralık akşamına kadar destek maksatlı gelen imza bir milyona ulaştı. Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık gününe kadar toplanan imza sayısı 10 milyona çıkarsa parti adayını ilan edecek. Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, 15, 16 ve 17 Mart 2024 tarihinde üç gün süreli cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilan etti.





Grigory Yavlinsky yaptığı açıklamada, “İnsanların öldürülmesini durdurmak için ortak ateşkesin gerekliliği konusundaki tavrımızın Rusların çoğunluğu tarafından desteklendiğini biliyoruz. Ancak bunu vatandaşların başkanlık seçimleri yoluyla yapılabileceğini anladıklarını söylemeleri önemli” ifadelerini kullandı.





Grigory Yavlinsky, geçtiğimiz ekim ayında Kremlin'de Vladimir Putin ile Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi hakkında konuşmuştu. O esnada müzakerelerde arabulucu olabileceğini ve belki bunun için cumhurbaşkanı adaylığının olmasını da önerdi. Grigory Yavlinsky'ye göre Ruslar ve Ukraynalılar, Alsas ve Lorraine'i onlarca yıldır bölen Fransa ve Almanya örneğini takip ederek uzlaştırılabilir.