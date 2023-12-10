Samanyolu Haber /Gündem / Alman Leopard tankını Ruslar ele geçirdi /10 Aralık 2023 16:31

Alman Leopard tankını Ruslar ele geçirdi

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmalarda son gelen görüntülere göre, Rus 42.Muhafız Tümeni'nin 2. taburundan askerler, cephe hattında Alman yapımı modern Leopard 2A4 tankını sağlam bir şekilde ele geçiriyor.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya, Ukrayna’daki çatışmalarda çok sayıda NATO ve Batı’ya ait silah, mühimmat, füze, tank, top, top mermisi, İHA, zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve radar sistemi ele geçirdi. Ele geçirilen bu askeri techizatı Rus uzmanlar inceleyerek, zayıf yönlerini tespit ediyor. Aynı zamanda NATO’nun kullandığı zırhlar dahil yeni teknolojilere de sahip oluyor.

En son ele geçirilen Alman Leopard 2A4 tankı sayesinde Ruslar atış kontrolü, navigasyon ve hedef tespit sistemleri dahil Leopard 2'de kullanılan ileri teknolojilere sahip olacak. Zırh tasarımının analizi ve çeşitli mühimmat türlerine karşı etkinliği incelenecek. Motor özelliklerinin, verimliliğinin ve güvenilirliğinin incelenecek. Elde edilen verilerin Rusların kendi zırhlı araçları için kullanılmasının yanı sıra düşman tanklarını tahrip edici daha etkili yeni mühimmatların geliştirilmesine de katkı sağlayacak.

Son hafta Ukrayna’ya ait 5 uçak ve 1 helikopteri vuruldu

Ayrıca RİA'nın haberine göre Rus ordusu, son bir haftada Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı ve 1 helikopteri düşürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu son bir hafta içinde Ukrayna ordusunun 52 saldırısını püskürterek 2 bin 940 askerinin etkisiz hale getirdi.

Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 19 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava, topçu ve ağır roketatarlarla saldırılar düzenlendi. Bu hafta Ukrayna ordusunun kaybı en az 480 asker, 3 tank, 13 zırhlı savaş aracı, 12 otomobil ve 7 top olarak gerçekleşti.

Krasnıy Liman istikametinde ise Ukrayna taarruz gruplarının 10 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun son bir hafta bu istikamette verdiği kayıp bin 445 asker, 11 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve 5 top oldu.
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