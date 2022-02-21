Putin imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son gelişmeleri ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü açıklayarak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Putin'in açıklamaları sonrası Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyinin toplandığı öğrenildi.Putin Rusya Güvenlik Konseyinin ardından açıklama yaptı. Putin, Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetini tanıma kararına resmiyet kazandırmak için kararı parlamentoya getireceklerini söyledi. Putin, tanınmaya dair kararnameyi imzaladı."Donbass'taki durum kritik, şiddetli bir hal aldı.""Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır, Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır.""Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından meydana getirildi, kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı""Rusya, Ukrayna'nın borçlarını tamamen ödedi, ancak Kiev, mülkün iadesiyle ilgili anlaşmalara uymayı reddetti.""En baştan itibaren, Ukrayna makamları devletlerini bizi birleştiren her şeyin inkarı üzerine kurmaya başladılar.""Ukrayna dış güçler tarafından kontrol edilmektedir""Ukrayna'yı nasıl desteklediklerini görüyoruz. Amerika milyonlarca dolar yığdı Ukrayna'ya. Özellikle Ukrayna ordusunu eğitmek için para yağdı. Ukrayna ordusuna verilen destek yabancı danışmanlar eşliğinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl NATO Ukrayna'ya yatırım yaptı. Bu da şu anlama geliyor; Ukrayna ordusu doğrudan NATO merkezi tarafından kontrol ediliyor. Gelecekte savaş alanı olarak görülüyor Ukrayna. Geçtiğimiz yıl 20 binden fazla asker desteklendi, teçhizat desteği yapıldı. Yabancı birlikler doğrudan Ukrayna sokaklarına girebiliyorlar. NATO birlikleri Ukrayna'yı destekliyor, belli başlı çalışmalar devam ediliyor."Putin, açıklamalarının ardından kararnameyi imzaladı.