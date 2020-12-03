Samanyolu Haber /Dünya / Putin’in aşı emri istifaları beraberinde getirdi /03 Aralık 2020 20:10

Putin’in aşı emri istifaları beraberinde getirdi

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere haftaya toplu aşı uygulamasının başlatılması emri verildikten sonra, sağlık personellerinin bir bir istifa etmeye başladığını iddia etti.

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Rus lider Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle internet üzerinden yaptığı toplantıda, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'dan, önümüzdeki haftadan itibaren sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin toplu aşılanma sürecinin başlatılmasını istedi.

Putin, “Toplu aşılama sürecine hazır olduğumuzu düşünüyorsanız lütfen süreci başlatalım” şeklinde konuştu. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı, “Önümüzdeki hafta hazırlıklar bitmiş olacak ve sürece başlamaya hazır olacağız” cevabını verdi.

Ancak bu cevabı beğenmeyen Putin, Başbakan Yardımcısı'na, “Önümüzdeki hafta süreci başlatalım” cevabını vererek hazırlıkların bitirilmesini değil artık sürecin bir an önce başlatılması emrini verdi. Aşının ücretsiz olacağı ve sadece isteyenlere yapılacağı da açıklandı.

“2 MİLYON DOZ AŞI HAZIR”

Konuşmasının devamında Rus lider, kendi üretimleri olan corona virüsü aşısı Sputnik V'i kastederek, “Kayıtlara geçen ilk aşının 2 milyon dozunun hazır olduğunu ya da önümüzdeki günlerde hazır olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.

Rus gazeteci Marina Litvinoviç, Putin'in bu sözlerinden sonra Moskova hastanelerinde toplu doktor istifalarının başladığını iddia etti. Rusya'nın bulduğu Sputnik V aşısını olmak istemeyen doktorların işten kovulma ile tehdit edildiklerini, bu baskılara dayanamayan çok sayıda doktorun istifa ettiğini belirtti. 
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