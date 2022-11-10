'Putin’in gizli silahı EMP nükleer saldırıdan daha tehlikeli olabilir!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken İngiliz medyasından dikkat çekici bir iddia geldi.







İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a yazan ABD Savunma Bakanı eski yardımcı asistanı olarak görev yapan ve ABD Özel Kuvvetler’de yer alan Roger Pardo-Maurer, Rusya’nın son dönemde iyice gündeme getirdiği nükleer silah açıklamalarını değerlendirdi.





Pardo-Maurer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tehditlerinin arkasında “elektromanyetik titreşim saldırısı” olduğunu öne sürdü. Ukrayna’ya bu sistemlerle böyle bir saldırı durumunda Kiev’in bütün bilgi savaşı sistemlerinin hasar görebileceği belirtildi. Makalede ABD’li isim, “Şu zamana kadar Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tehditlerinde geleneksel nükleer silahlara gönderme yapıldı. Fakat Vladimir Putin’in kullanmayı düşündüğü bir başka silah daha var, taktiksel elektromanyetik titreşim saldırısı yani EMP” dedi.





Bu silahların güçlü bir enerji dalgası yaratarak kısa dalga elektrik sistemlerine hasar verdiğini söyleyen Pardo-Maurer, “Böyle bir saldırı bilgisayarlar, jeneratörler, uydular, radyolar, radar alıcıları ve hatta trafik ışıklarını bile etkiler” dedi. Pardo Maurer, Rusya’nın silahı kullanması durumunda hem askeri hem de sivil altyapı sistemlerinin büyük hasar görebileceğini dile getirdi.





“ÇOK DAHA BÜYÜK TAHRİBATA SEBEP OLUR”

Rusya devlet televizyonlarına çıkan Rus yetkililerin canlı yayında bu tür silahların nasıl kullanılabileceğine yönelik açıklamalar yaptığına dikkat çeken ve Baltık Denizi üzerinden bu silahların kullanılabileceğinin sinyalini verdiğini söyleyen ABD’li yetkili, taktiksel nükleer silahların etkisinin daha düşük olacağını ve elektromanyetik nükleer silahların çok daha büyük bir tahribata sebep olabileceğini söyledi.







Rysya’nın hipersonik Zircon seyir füzeleriyle bu tür silahların kullanılabileceği belirtilirken, “Bunlar herhangi bir binayı yıkmaz ya da kimseyi öldürmez. Fakat kalıcı olarak elektrik devrelerini etkisiz hale getirebilir” ifadesi de yer aldı. NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya gönderdiği bütün savunma sistemleri, drone ve benzeri araçların elektrik sistemleri olduğunu hatırlatan Pardo-Maurer, “Elektromanyetik etkileri uyduların yüzde 90’ını 3 ay boyunca kullanılamaz hale getirebilir” derken Ukrayna’daki Rus askerlerinin de bundan etkilenebileceğine dikkat çekti.





“HAVANA SENDROMUNA DA SEBEP OLABİLİR”

Son yıllarda ABD’li diplomatlarda görüşen “Havana Sendromu” isimli gizemli hastalığın arkasında da darbeli elektromanyetik enerji ve ultra ses olduğu iddia edilmişti. ABD istihbarat raporuna göre, yüzlerce metre mesafede etkili olan darbeli elektromanyetik enerji ve ultra ses, yurtdışındaki diplomatlarda ve istihbarat yetkililerinde görülen gizemli Havana Sendromu belirtilerine yol açıyor olabilir.





ABD’li uzmanlar, yurt dışında çalışan diplomatlarda görülen gizemli Havana Sendromu’nun arkasında darbeli enerji cihazlarının olabileceğini tespit etti. Raporda bazı Havana Sendromu vakalarının sağlık ve çevre faktörleriyle açıklanamadığı, gizlenebilir ve fazla enerji gerektirmeyen cihazların yüzlerce metre mesafeden bu semptomlara yol açabileceği belirtildi.