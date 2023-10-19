Samanyolu Haber /Gündem / Putin’in nükleer çantası ikiye çıktı /19 Ekim 2023 17:45

Putin’in nükleer çantası ikiye çıktı

Nükleer güç olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanları nükleer silahlara komut veren nükleer çantalarını yanlarından ayırmıyorlar.

Putin’in nükleer çantası ikiye çıktı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Vlademir Putin'in Nükleer Çantası uzun zaman sonra ilk kez Çin gezisinde Pekin’de görüntülendi.

Daha önde bir tane olduğu bilinen nükleer çantanın Çin gezisinde iki adet olduğu kameralara yansıdı.

Putin'in nükleer saldırı emri vermek için kullanılan ve yanından ayırmadığı "nükleer çantalar” Pekin'de kameralara yansıdı.

Putin’in Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesinin ardından, başka bir görüşme için salon değiştirirken etrafı güvenlik görevlileriyle çevrili ve her biri birer çanta taşıyan iki üniformalı Rus Donanma Subayı tarafından takip edildiği görüldü.

Putin’in nükleer saldırı emrini verebilecek nükleer çantayla görüntülenmesi oldukça nadir kameralara yansıyor.

Rusya’nın nükleer çantaları, geleneksel olarak bir Donanma subayı tarafından taşınır. "Cheget" (Kafkaslardaki Cheget Dağı'nın adından esinlenilmiş) olarak bilinen bu evrak çantası sürekli olarak Rusya Devlet Başkanı’nın yanındadır.

Putin, 17 Ekim'de Çin'e gitti. Bu ziyaret Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir askeri operasyonun başlamasından bu yana bu ülkeye yaptığı ilk ziyaretti.
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