Türk futbol tarihinde bir ilk

Türk hakemliği için tarihi bir sponsorluk anlaşmasını duyurduklarını ifade eden Büyükekşi, “Uzun soluklu bir yol arkadaşlığı başlatacağız. 4 yıllık anlaşma ile hakemlerin formalarında ilk kez bir sponsor olacak. Türk hakemliğinin gelişimine destek sağlayacaklar. Göreve geldiğimizden bu yana Türk futbolunu ileri taşımak için birçok projeye imza attık. Bunların için de hakemler için de birçok önemli projeye imza attık. Hakemlerimizin maç ücretlerinde de önemli artış sağladık. Yeni hakemler yetiştirmek önceliklerimiz arasında yer aldı. En önemli iki konu eğitim ve tecrübe diye bunu dile getirdim. Hakem eğitimlerimizi yeniledik ve sürekli hale getirdik. Hakemlerimizin gelişimi için mutlaka bir eğitim gerekiyor. Bunun için de akademiyi kurduk. UEFA kriterlerini gerçekleştiriyoruz ve bu şekilde eğitim alınıyor. Hakemliğe başlama yaşı 15’e düşürüldü. Tüm bu emekler karşılığını bulacak. Verdiği değerden dolayı NG Kütahya Seramik’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.





“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞU ANDA BİR HAKEMİMİZ VAR”



Türk futbolunun son 2 haftada büyük mutluluklar yaşadığını belirten Büyükekşi, şunları söyledi:



“Türk futbolu adına 2 büyük mutluluk yaşadık. Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapma hedefimizi sonunda yakalamış olduk. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Diğer taraftan A Milli takımımız büyük sevinç yaşattı. Hırvatistan ve Letonya’yı mağlup ettik. EURO 2024’e de gitmeyi garantiledik. Kadın milli takımımız ise Uluslar C Ligi’nde 2 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Son 2 sezondur takımlarımızın Avrupa kupalarında gösterdiği başarı hepinizi malumu. UEFA sıralamasında 20’nci sıradan 9’uncu sıraya kadar yükseldik. Bunların hepsi göğsümüzü kabartan, marka değeri için önemli adımlar. Bu anlamda hakemlerin gelişimi hem ligimizde hem de uluslararası arenada başarılı olmaları son derece önemli. Hakemlerimizle yaptığımız toplantılarda onlara ilk hedeflerinin 2024 Avrupa Şampiyonası’nda olmalarını, dünya kupasında düdük çalmaları olduğunu söylüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde şu anda bir hakemimiz var. Sayının çoğalması, yarı finaller, finaller yönetmesini, Türk hakemliğinin yeni efsaneler yetiştirmesini istiyoruz.”





ERKAN GÜRAL: HAKEMLERİMİZE HER ZAMAN SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM



Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Erkan Güral, “Bugün yeni bir iş ortaklığına imza atıyor olmanın gururunu yaşıyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakemlerimize her zaman sahip çıkmamız lazım. Onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Eleştirmek son derece kolay. Sporun her zaman içerisindeyiz. Bu birlikteliği daha güçlendirecek projeleri hayal ettiğimi söylemek istiyorum. Yeni iş birlikteliğimizin hayır getirmesini temenni ediyorum. Gazzede yaşanan bu soykırım niteliğinde zulmün bir an önce son bulmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-27 sezonunun sonuna kadar profesyonel futbol ligleri, Türkiye Kupası ve Kadın Futbol Süper Ligi’nde görev alacak hakemlerin formaları için NG Kütahya Seramik ile sözleşme imzaladı.Anlaşma ile birlikte firma, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsorluğunun yanı sıra TFF Hakem Akademisi’nin de sponsoru oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral katıldı.Tören, Gazze’de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu ile başladı. Gazze’deki hastaneye yönelik saldırıyı kınayarak konuşmasına başlayan Mehmet Büyükekşi, “Her türlü zulmü kınıyoruz. Bu hafta tüm profesyonel müsabakalarda takımlarımız siyah bant ve pankart ile sahaya çıkacaklar. Yine maçlardan önce saygı duruşu yapılacak” dedi.