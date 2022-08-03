Samanyolu Haber /Dünya / Putin’le görüşen Schröder: Kremlin çözüm istiyor /03 Ağustos 2022 19:51

Putin’le görüşen Schröder: Kremlin çözüm istiyor

Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirten Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, tahıl anlaşmasının çözüm için bir adım olabileceğini söyledi.

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Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder, tahıl anlaşmasının Ukrayna’da ateşkesin sağlanmasının önünü açabileceğini söyledi. Putin’in bir dönem çok iyi dostu olan Schröder, Alman basın kuruluşlarına verdiği demeçte, "İyi haber şu ki Kremlin müzakere edilmiş bir çözüm istiyor" diyerek, geçen hafta Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti.


1998-2005 yıllarında Başbakanlık yapan Schröder, "İlk başarı tahıl anlaşmasıdır, belki bu yavaş yavaş ateşkese kadar genişleyebilir" dedi. Schröder ayrıca Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların en şiddetli yaşandığı Donbas bölgesinin geleceğinin karmaşık olduğunu söyledi. Schröder, "Burada İsviçre kanton modeline dayalı bir çözüm bulunması gerekebilir” dedi.
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