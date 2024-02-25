Putin, meydan okurcasına ordudan girdi nükleer silahtan çıktı!





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günün anısına yayınladığı mesajında, “Günümüz dünyasında birçok endişe verici sorun ve risk var. Bu nedenle ordumuzun ve filomuzun güçlü potansiyeli ve üst düzeyde savaşa hazır olma durumu, Rusya’nın güvenliği, özgür ve bağımsız bir şekilde gelişiminin garantisidir” dedi.





Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ordumuz ve filomuzla, zorlu savaşlarda çelikleşen inatçı ve yılmaz karakterleriyle, Rus savaş okuluna, büyük komutanların bıraktığı mirasa, atalarının deneyimine bağlı kalmalarıyla gurur duyuyoruz. Gerçek savaş deneyimini dikkate alarak Silahlı Kuvvetlerimizi mümkün olan her şekilde güçlendirmeye, sürekli teknik ekipmanla donatılmasını ve modernizasyonunu sağlamaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle stratejik nükleer güçlerindeki modern silah ve teçhizatın payı yüzde 95’i, nükleer üçlünün deniz unsurunda da neredeyse yüzde 100’ü buldu.”





Rus savunma sanayisi işletmelerinin son yıllarda, ordunun en çok duyduğu silahın üretimini ve teslimini kat kat artırdığını ifade eden Putin, bunların başta hassas füzeler, insansız hava araçları, tanklar, zırhlı araçlar, toplar ve hava savunma sistemleri olduğunu belirterek, “Sırada, askeri alanda yapay zeka teknolojilerinin uygulanması var” diye konuştu.





23 Şubat Vatan Savunucuları Günü, Birinci Dünya Savaşı’nda Kızıl Ordu’nun Alman işgalcilerini Narva ve Pskov bölgelerinden püskürttüğü 23 Şubat 1918 gününden beri kutlanıyor. SSCB’de Sovyet Ordusu ve Askeri Filosu Günü olarak kutlanan bayram, Sovyetlerin dağılmasının ardından 1993 yılında 23 Şubat “Vatan Savunucuları Günü”ne dönüştürüldü. Putin’in 2000 yılında iktidara gelmesiyle resmi tatil ilan edildi. Daha sonra 8 Mart Kadınlar Günü öncesi Rus halkı tarafından resmi olmasa da “Erkekler Günü” olarak da adlandırılıyor.